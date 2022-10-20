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Зеленський надав чинності санкціям проти тисяч російських фізичних і юридичних осіб

Зокрема, передбачено блокування активів.

Зеленський надав чинності санкціям проти тисяч російських фізичних і юридичних осіб
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти осіб, причетних до повномасштабного вторгнення в Україну. У переліку є російські олігархи, колаборанти-ставленики окупантів у фейкових "владних" органах, члени Ради Федерації Росії та інші. 

На сайті президента оприлюднено відповідні укази щодо фізичних осіб. Строк застосування обмежень – 10 років. 

Спнкції передбачають:

  • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  • заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу

До переліку потрапила, зокрема, голова Центрвиборчкому Росії Еллу Памфілову. 

Один список містить 1451 особу, другий – 256 осіб, третій – 1365 організацій. Серед останніх санкції накладено і на Російський фонд прямих інвестицій. 

Це вже не перший санкційний список України проти росіян. Раніше обмежувальні заходи були застосовані проти Путіна, депутатів, міністрів. 

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