​Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспити зі знання основ Конституції, історії та державної мови

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла за основу Закон про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України.

За основу урядового проєкту закону проголосували 309 народних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

Метою прийняття закону є «запровадження комплексного іспиту з основ Конституції України, історії України як умови для прийняття до громадянства України, а також приведення у відповідність до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» виконання умови щодо володіння державною мовою деякими категоріями осіб», — зазначено у пояснювальній записці.

Депутати після ухвалення закону в цілому планують запровадити нові умови прийняття до громадянства України:

1) запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ Конституції України, історії України;2) переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;3) унормовується, що особи вказаних категорій повинні протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою;4) запроваджується зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подання документів про складання таких іспитів;5) встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України;6) уточнюються умови для прийняття до громадянства України дітей, а також на осіб, які мають стійкі психічні, інтелектуальні порушення.

Нагадаємо, торік в Україні стартувала реєстрація чиновників на іспит з державної мови.

Після зміни керівництва Національної комісії зі стандартів державної мови “зависли” майже 8 тисяч сертифікатів.