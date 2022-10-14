Україна запровадила безвізовий режим з Індонезією

Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією.
Про це повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Угодою передбачено можливість громадян двох держав, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в'їжджати, слідувати транзитом та перебувати на території держави іншої сторони без віз строком:
- до 30 днів протягом кожного візиту громадянам України до Індонезії;
- до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадянам Республіки Індонезія до України.
Нагадаємо, 26 червня міністри закордонних справ України й Індонезії Дмитро Кулеба і Ретно Марсуді підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індонезія про скасування візових вимог для короткострокового перебування.