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Україна запровадила безвізовий режим з Індонезією

У червні глави МЗС України та Індонезії підписали угоду про безвіз.

Україна запровадила безвізовий режим з Індонезією
Дмитро Кулеба і Ретно Марсуді
Фото: ukrinform.ua

Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією.

Про це повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Угодою передбачено можливість громадян двох держав, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в'їжджати, слідувати транзитом та перебувати на території держави іншої сторони без віз строком:

  • до 30 днів протягом кожного візиту громадянам України до Індонезії;
  • до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадянам Республіки Індонезія до України.

 

Нагадаємо, 26 червня міністри закордонних справ України й Індонезії Дмитро Кулеба і Ретно Марсуді підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індонезія про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

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