Порошенко відправляє бригадам уздовдж лінії фронту теплий одяг, буржуйки та автівки

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготували подарунки для ЗСУ. 14 жовтня їх отримають бригади уздовж лінії фронту. До бійців вирушають 10 автівок DAF, пікапи, дрони, генератори, буржуйки, рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальна польова лазня – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

«Свято 14 жовтня – для нас одне з найважливіших. Я завжди буду пам’ятати, що в 2014 році своїм Указом як президент, як Верховний Головнокомандувач визначив, що День захисника буде святкуватися 14 жовтня. Потрійне свято: День захисника України, свято Українського козацтва і свято Покрови», – зазначає Порошенко.

Він подякував усім, хто перераховував гроші «Справі Громад».

«Ви бачите британські вантажівки DAF. Вони виглядають як нові зусиллями нашої сервісної команди. Вони перевзуті в нові шини, мають нові тенти, нові кузови. Проведене повне технічне обслуговування, замінені акумуляторні батареї, проведена профілактика паливної системи. Машини будуть працювати і як артилерійські тягачі, і для перевезення особового складу», – зазначив п’ятий президент.

Також на фронт відправляються сотні буржуйок. «Це як передача тепла наших сердець», – говорить Порошенко. «Попереду зима. Ми зазделегідь підготувалися до цього. І машинобудівні підприємства наших партнерів виготовляють тисячі буржуйок, які, заправившись вугіллям або дровами, в окопі від 8 до 12 годин можуть тримати тепло. Це все піде на фронт», – показує Петро Порошенко.

Також бійцям відправлять каремати, спальники, радіостанції з комплектом додаткових батарей, комплекти зимової форми, термобілизну тощо.

«На фронт йдуть дизель-генератори із заниженою шумністю 7,5 кіловат, які також будуть забезпечувати функціонування всього електричного обладнання», – зазначив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Він також показав особливий подарунок для 25-ї бригади, яка відзначилася у боях за звільнення Харківщини – польову лазню. «Тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті. Це розроблене нашими інженерами, проєктантами і виготовлене нашими партнерами», – говорить Порошенко.

Він пояснює: маючи зворотній зв’язок від украінських воїнів, разом з волонтерами готують для фронту найнеобхідніше. Загальна сума допомоги, яка відправляється на передову, перевищує 17,5 млн грн.