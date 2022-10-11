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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Серед інших питань розглядали й захист об’єктів критичної інфраструктури.

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це голова держави повідомив у телеграмі. 

За словами Зеленського, на засіданні розглянули низку важливих питань. 

"Передусім, обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій", – розповів президент. 

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури.

"Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову обстріляли низку областей України. Зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури у Львові та Ладижині Вінницької області.

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