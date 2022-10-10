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Порошенко закликав світ негайно викинути Росію з ООН і визнати її спонсором тероризму

Також експрезидент акцентував на необхідності надати Україні ППО.

Порошенко закликав світ негайно викинути Росію з ООН і визнати її спонсором тероризму
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко в ефірі CNN закликав світ негайно виключити Росію з ООН та визнати її державою-спонсором тероризму. Він також наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії зенітні системи, системи протиракетної та протиповітряної оборони, протидронні засоби та іншу потужну зброю. Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.

«Це не удари по Києву, це удари проти всього Вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто Росії, а й Білорусі, з території якої ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки Росія застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних. Тут, в центрі міста, немає жодного військового об’єкта», – зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару. 

Він зазначив, що позачергова сесія Організації Об’єднаних Націй — слушний час, щоб викинути Росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію. А зустріч групи Рамштайн запропонував перейменувати в антипутінську коаліцію. 

«Чим більше у нас буде зброї – зенітних систем, протидронів, протиракет – це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру – це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як у Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир», – вважає п’ятий президент.

«І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом», – пояснює Порошенко.

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