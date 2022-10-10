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"Ворогу не вдасться нас залякати – зберігаємо спокій, діємо виважено", – Кличко

Мер повідомив про результати вранішніх обстрілів столиці.

"Ворогу не вдасться нас залякати – зберігаємо спокій, діємо виважено", – Кличко
Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко порадив киянам не нехтувати безпекою, оскільки загроза ракетних ударів триває, та повідомив про результати вранішніх обстрілів столиці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Загроза нових ударів триває. Тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Ми працюємо. Робимо все для життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримку! Ворог хоче нас залякати, та в нього не вийде! Зберігаємо спокій і діємо виважено. Разом ми вистоїмо!" – заявив Кличко.

Віталій Кличко також повідомив про результати вранішніх обстрілів міста.

"У Києві зранку і протягом дня – влучання в кількох районах. Зокрема в центрі міста. Також скажений агресор ударив по кількох об’єктах критичної інфраструктури столиці. За даними на цей час: від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста", – повідомив мер Києва.

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