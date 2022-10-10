Сьогодні світ знову побачив справжнє обличчя Росії – держави-терориста. Єдиний спосіб досягти миру і безпеки для українців – звільнити усі українські території.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні весь світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою справжню, криваву й злочинну суть і мету. А на всі пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами. Це все тільки доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців", – наголосив глава держави.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія завдала ударів по 14 регіонах України. Станом на 13:30 було відомо про 10 загиблих і близько 60 поранених внаслідок ворожої ракетної атаки.