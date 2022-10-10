Сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики, – Герус

Через російські атаки сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики. Пік споживання почнеться о 18 і триватиме до 23 години.
Про це голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив у телеграмі.
"Сьогодні РФ (російські фашисти) завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані віялові відключення)", – написав він.
Вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Якщо можливо, увечері треба зменшити використання електроенергії, аби допомогти енергосистемі та зменшити потребу в аварійних відключеннях.
Найбільш енерговитратними є такі прилади:
- електрообігрівачі;
- бойлери;
- кухонна електроплита;
- мікрохвильова піч;
- пральна машина;
- електрична духова шафа;
- електрочайник (кавоварка);
- праска;
- посудомийна машина;
- кондиціонер;
- зарядні пристрої;
- пилосос;
- комп’ютер;
- телевізор.
"Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18.00 – 23.00", – закликав він.
Енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми.
Нагадаємо, вимкнення електроенергії є, зокрема, в Києві.