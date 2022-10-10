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Сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики, – Герус

Кожен українець з 18 до 23 години повинен мінімізувати використання електроенергії. 

Сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики, – Герус
Фото: Олександр Павлюк

Через російські атаки сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики. Пік споживання почнеться о 18 і триватиме до 23 години.

Про це голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив у телеграмі

"Сьогодні РФ (російські фашисти) завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані віялові відключення)", – написав він. 

Вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Якщо можливо, увечері треба зменшити використання електроенергії, аби допомогти енергосистемі та зменшити потребу в аварійних відключеннях.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

  • електрообігрівачі; 
  • бойлери;
  • кухонна електроплита; 
  • мікрохвильова піч; 
  • пральна машина;
  • електрична духова шафа; 
  • електрочайник (кавоварка); 
  • праска;
  • посудомийна машина;
  • кондиціонер;
  • зарядні пристрої; 
  • пилосос;
  • комп’ютер; 
  • телевізор. 

"Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18.00 – 23.00", – закликав він.

Енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, вимкнення електроенергії є, зокрема, в Києві. 

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