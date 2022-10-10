​Україна отримає набагато більше військової і фінансової допомоги у випадку відкритого нападу Білорусі

У цьому випадку війна може затягнутися.

Якщо Білорусь відкрито нападе, Україна отримає набагато більше військової та фінансової допомоги.

Про це в спілкуванні з українськими журналістами у Празі заявив заступник глави МЗС Чехії Ярослав Курфюрст. Водночас він зауважив, що за цього сценарію війна може затягнутися.

"Це означатиме, що війна може затягнутися. Це у свою чергу означатиме, що Україна потребуватиме більшої систематичної допомоги. Передусім, йдеться про макрофінансову допомогу… Звичайно, йдеться й про постачання більшої кількості озброєння", – зазначив представник чеського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко та Володимир Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ". Про це білоруський диктатор оголосив за результатами наради із силовиками.

На цю заяву відреагували в Офісі президента: "Ми давно розуміли, що неадекватність там переможе логіку, тому готувалися до їх можливих ворожих дій. Але маю риторичне питання: чи готові вони до наслідків власних рішень? І чи оцінюють масштаб цих наслідків для них?" – написав Андрій Єрмак.

Під час масованої атаки на українські міста 10 жовтня зафіксовано удари 17 БПЛА типу "Шахід" з території Білорусі та АР Крим.