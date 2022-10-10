Росія випустила зранку по Україні 84 ракети (оновлено)

Понад 40 з них збила ППО.

Зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські "Шахід-136".

Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА ( з них 10 типу "камікадзе"), повідомили в Генеральному штабі ЗСУ дані станом на 14:00.

Станом на 11:40 було відомо про 83 ракети, повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна".

"Безумовно, це не порівняти з 24 лютого, але сьогодні маємо 83 ракети, з них збито на 11:40 понад 40 ракет. Також збили 9 з 12 «Шахідів» (безпілотники, – ред.)", – розповів Ігнат.

Він додав, що для обстрілів росіяни використовують високоточні ракети Х-101 та Х-555, які вони запускають з Каспійського регіону. Також застосовують ракети "Калібр", "Іскандер", С-300 та РСЗВ "Торнадо".

Нагадаємо, зранку територія України зазнала масованого ракетного удару з боку російських окупантів. Зафіксовані "прильоти" одразу в кількох містах та областях. Є пошкоджені об’єкти інфраструктури, в деяких містах немає світла.