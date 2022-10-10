В Івано-Франківську призупинили роботу транспорту, жителів закликали працювати дистанційно (оновлено)

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів перейти на дистанційну форму роботи, а також під час повітряної тривоги в місті призупинили роботу транспорту.

Про це він заявив у відеозверненні у фейсбуці.

"Прохання бути максимально в укриттях. Ми весь транспорт зупинили, і ви тепер розумієте чому. По Україні завдаються масові удари. Ворог випускає велику кількість ракет, працює протиповітряна оборона. Але потрібно розуміти, що кількість ракет надзвичайно велика. Прохання максимально відреагувати", – наголосив Марцинків.

Він також звернувся до міських підприємств, навчальних та інших закладів із закликом максимально обмежити офлайн-режим.

"Тобто максимально працювати в онлайн-режимі протягом цієї доби. Тому ще раз закликаю всіх івано-франківців без паніки, спокійно, перебувайте в укриттях. Будьте максимально безпечними. Обстріли можуть тривати достатньо довгий час. Тому реагуймо на повітряні тривоги. Дякуємо Богу та ЗСУ. Все буде добре! Ми переможемо! Ворог просто бачить, що програє, тому вдається до масових ударів. Давайте будемо максимально обережні!" – зазначив міський голова.

Оновлено. Марцинків повідомив, що станом на 11:30 в області зафіксовано прильоти, в місті наразі спокійно.

"На жаль, підтвердились прильоти по Івано-Франківщині! В Івано-Франківську все спокійно. Будь ласка, перебувайте в укриттях! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації! У разі влучань не фотографуйте на не поширюйте фото/відео наслідків ударів!", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по різних містах України. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв. Від самого ранку майже на всій території країни оголошена повітряна тривога.