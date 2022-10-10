Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
ГоловнаСуспільствоВійна

В Івано-Франківську призупинили роботу транспорту, жителів закликали працювати дистанційно (оновлено)

Ворог випускає велику кількість ракет, працює протиповітряна оборона.

В Івано-Франківську призупинили роботу транспорту, жителів закликали працювати дистанційно (оновлено)
Фото: Александр Рудоманов

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів перейти на дистанційну форму роботи, а також під час повітряної тривоги в місті призупинили роботу транспорту.

Про це він заявив у відеозверненні у фейсбуці.

"Прохання бути максимально в укриттях. Ми весь транспорт зупинили, і ви тепер розумієте чому. По Україні завдаються масові удари. Ворог випускає велику кількість ракет, працює протиповітряна оборона. Але потрібно розуміти, що кількість ракет надзвичайно велика. Прохання максимально відреагувати", – наголосив Марцинків.

Він також звернувся до міських підприємств, навчальних та інших закладів із закликом максимально обмежити офлайн-режим.

"Тобто максимально працювати в онлайн-режимі протягом цієї доби. Тому ще раз закликаю всіх івано-франківців без паніки, спокійно, перебувайте в укриттях. Будьте максимально безпечними. Обстріли можуть тривати достатньо довгий час. Тому реагуймо на повітряні тривоги. Дякуємо Богу та ЗСУ. Все буде добре! Ми переможемо! Ворог просто бачить, що програє, тому вдається до масових ударів. Давайте будемо максимально обережні!" – зазначив міський голова.

Оновлено. Марцинків повідомив, що станом на 11:30 в області зафіксовано прильоти, в місті наразі спокійно.

"На жаль, підтвердились прильоти по Івано-Франківщині! В Івано-Франківську все спокійно. Будь ласка, перебувайте в укриттях! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації! У разі влучань не фотографуйте на не поширюйте фото/відео наслідків ударів!", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по різних містах України. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв. Від самого ранку майже на всій території країни оголошена повітряна тривога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також