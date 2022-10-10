У Кривому Розі спрацювала ППО, є збиті ракети

Сили Протиповітряної оборони збили російські ракети над Кривим Рогом.

Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Працює ППО. Є збиті ракети. Всім перебувати у укриттях до кінця повітряної тривоги! Усі сидимо у укриттях! Батьки? Забирайте дітей!" – написав він у Telegram.

Вілкул повідомив, що РФ випустила з Астрахані 47 ракет, а також готує запуски "Калібрів" із Чорного моря в бік Кривого Рогу.

Об 11:01 він повідомив про ракетний удар по місту. Начальник Криворізької ОВА закликав мешканців залишатися в укриттях і не викладати фото місць прильотів у соцмережах.

"Не виходимо з укриттів! Знову ракети у наш бік", – написав Вілкул об 11:26.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни за ранок випустили вже 75 ракет. З них 41 збила ППО. Ворог також застосовує ударні БПЛА. Загроза триває.