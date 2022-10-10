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Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано, – ОК "Північ"

Мешканців Чернігівської області зкликали залишатися в укриттях, адже загроза ще не минула.

Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано, – ОК "Північ"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії на північних кордонах України не зафіксовано.

Про це повідомили в фейсбуці оперативного командування "Північ". 

"Ситуація на Чернігівщині станом на зараз повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати свої обов’язки та готові до будь-якого розвитку подій. В прикордонні регіону ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала", – зазначили військові.

Попри це, мешканців міста та області закликали залишатися в укриттях, адже загроза ще не минула.

Вранці 10 жовтня Росія почала масовану атаку ракетами і безпілотниками на українські міста. Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільних з Росією військ. 

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