​Внаслідок ракетних ударів Росії пошкоджено 11 інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і Києві

У результаті російських ракетних ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і місті Києві. Частина областей знеструмлені.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням і зв’язком.

"Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди. Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв’язком", – написав він у Telegram.

Він наголосив, що головна мета воєнних злочинців – посіяти паніку та налякати українців.

"Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти", – зазначив прем’єр.

Він подякував рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей, а також енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст.

"Тримаймо стрій! Нашим захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет із 70. Ми знали, з ким маємо справу, й тому так важливо забезпечити нашу перемогу. Залишайтеся в укриттях. Слава Україні!" – додав Шмигаль.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни влаштували масовану атаку на Україну. Є влучання в різних містах, зокрема Києві, Харкові, Конотопі та інших. ППО працювала у Львові, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській областях.