Вибухи і сирени повітряної тривоги лунали по всій Україні майже шість годин. Лише опів на першу дня почали давати відбій. Lb.ua стежить за ситуацією в столиці і регіонах.

Уранці 10 жовтня Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації та скерувала ракети по цілях по всій території України.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вранці писав, що дві групи літаків ТУ-95 (всього вісім штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань).

У Дніпрі очевидці публікували в Telegram-каналах фото та відео стовпів диму. Ймовірно, є влучання.

У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали серії вибухів – після восьмої і після девʼятої ранку. За даними на 11 годину від міської військової адміністрації, влучання були в чотирьох районах столиці. Загинули пʼятеро людей у Шевченківському районі.

Дані по всіх районах:

Шевченківський район. Три влучання по району. Під час одного пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією, пʼять осіб загинуло, 24 травмовано. Також два влучання в різні обʼєкти інфраструктури. Постраждали три особи.

Фото: HП

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Святошинський район. Влучання в одноповерхову будівлю, травмовано три особи.

Голосіївський район. Два влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Попередньо – постраждала одна особа.

Деснянський район. Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо – постраждала одна особа. Наслідки уточнюються.

Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал, висадка і посадка пасажирів організована через підземні переходи.

У столиці внаслідок влучань російських боєприпасів пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Є влучання в дитячий майданчик у парку. Також, крім Шевченківського, обстріляли Соломʼянський район.

Фото: Макс Требухов

Фото: ДСНС

Фото: Макс Требухов

Під час масованої російської атаки на столицю зупинили рух поїздів в метро, спочатку тільки "червоною" гілкою, а після другої серії ударів – на всіх. Станом на 12:51 рух відновлено.

Усі підземні станції метро працюють як укриття, повідомили в КМДА.

У Житомирі та Київській області під час ранкової повітряної тривоги також було чути вибухи. У Київській області спрацювала ППО.

О 10:25 голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що є влучання в приватні домогосподарства. Є поранені. По всій області працює ППО.

У одній тільки Бучанській громаді збили шість російських ракет.

"Над Бучанською міською територіальною громадою збито шість ракет. ППО працює. Уражень інфраструктури немає, жертви відсутні", – повідомили у фейсбуці мерії.

У Хмельницькій області вранці 10 жовтня ракети влучили в об’єкти інфраструктури, спрацювала і ППО.

В області перебої з електрикою.

Росіяни завдають ракетних ударів по Вінницькій області. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Вибухи чули в Кременчуцькому районі Полтавської області. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що це одна з найбільших атак.

Під час масованої атаки на Україну є влучання і в Конотопі Сумської області.

"Сумщина. В усіх районах області є перебої зі світлом. Подекуди через це – проблеми з водопостачанням. В Конотопі приліт двох ракет по об’єкту інфраструктури. Є поранені", – повідомив голова ОВА Живицький.

У Харкові вражено об’єкт енергетичної інфраструктури. В кількох районах наразі відсутнє електропостачання та вода.

Над Одещиною Сили протиповітряної оборони збили три російські ракети та п’ять дронів-камікадзе.

У Львові під час повітряної тривоги теж було чути вибухи. За даними голови Львівської ОДА Максима Козицького, по області було випущено 15 ракет, частину з них збила ППО.

За даними мера Львова Андрія Садового, в місті зафіксовані вибухи на об’єктах інфраструктури. В місті відсутня електроенергія, через це не працюють ТЕЦ.

Оновлення о 12:20. Сили Протиповітряної оборони збили російські ракети над Кривим Рогом.

"Кривий Ріг. Працює ППО. Є збиті ракети. Всім перебувати у укриттях до кінця повітряної тривоги! Усі сидимо в укриттях! Батьки? Забирайте дітей!" – написав у Telegram начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Під час масованої атаки на українські міста зафіксовано удари 17 БПЛА типу "Шахід" з території Білорусі та АР Крим, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У період з 06:20 до 11:15 Російською Федерацією було завдано ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків", – повідомила вона. За попередніми даними, в ударах було задіяно понад 74 ракети, інформація уточнюється.

Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено, за попередніми даними, 42 ракети (дані уточнюються).

Білоруські ЗМІ повідомили, що на сьогодні Лукашенко збирає "термінову нараду" з військовими і силовиками.

Нагадаємо, що розпізнати "Шахіди" можна за звуком, схожим на роботу мотора мопеда чи бензопили.

Росіяни вкидають в інформаційний простір України дезінформацію про початок гуманітарної катастрофи у містах, що зазнали ракетних ударів, та заклики виїжджати з них.

Саме тому потрібно довіряти лише офіційним джерелам, зберігати спокій та залишатися в укриттях. Всі повідомлення з неофіційних джерел варто піддавати критиці.

Найголовніше – власна безпека. У столиці як укриття працює метрополітен, дізнатися адреси інших сховищ можна на сайті КМДА і в додатку "Київ цифровий". В інших містах про укриття можна дізнатися на сервісах місцевої влади. Варто також дотримуватися правил двох стін. Подбайте про запаси води. Мер міста Віталій Кличко також закликав взяти в укриття теплий одяг, запас їжі і зарядні пристрої для телефонів. В укритті має бути не менше двох виходів.

Оновлення о 13:00. У результаті російських ракетних ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і місті Києві. Частина областей знеструмлені. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням і зв’язком.

"Тримаймо стрій! Нашим захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет із 70. Ми знали, з ким маємо справу, й тому так важливо забезпечити нашу перемогу. Залишайтеся в укриттях. Слава Україні!" – додав очільник уряду.

Оновлення о 13:40. За словами речниці Нацполіції Мар’яни Реви, внаслідок ракетних ударів загинули щонайменше 10 українців, ще близько 60 дістали поранення.

"Якщо ми говоримо про всю Україну, то, окрім Києва, зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави. Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько шість десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань РФ".

На місцях працюють поліцейські, криміналісти й слідчі, які фіксують наслідки злочинів РФ.