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Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації

Варто перебувати в укриттях. 

Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Фото: ЕРА/UPG

Росія вранці 10 жовтня задіяла масовий виліт стратегічної авіації та може скерувати ракети по цілях по всій території України. 

Про це попередив голова Чернігівської ОВА у Телеграм.

"Триває повітряна тривога. За інформацією від ППО ворог задіює масовий виліт стратегічної авіації та може скерувати ракети по цілях по всій території України. Залишайтесь в укриттях", – написав він. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вранці писав, що дві групи літаків ТУ-95 (всього вісім штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань). 

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