Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації

Росія вранці 10 жовтня задіяла масовий виліт стратегічної авіації та може скерувати ракети по цілях по всій території України.

Про це попередив голова Чернігівської ОВА у Телеграм.

"Триває повітряна тривога. За інформацією від ППО ворог задіює масовий виліт стратегічної авіації та може скерувати ракети по цілях по всій території України. Залишайтесь в укриттях", – написав він.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вранці писав, що дві групи літаків ТУ-95 (всього вісім штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань).