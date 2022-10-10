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Двох Луганчан судитимуть за співпрацю з окупантами, - прокуратура

Обвинувачені виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Двох Луганчан судитимуть за співпрацю з окупантами, - прокуратура
Фото: Прокуратура Луганщини

"Освітянина" та "банкіра" Білокуракиного на Луганщині судитимуть за співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомила прокуратура Луганщини.

"Наприкінці березня 2022 року 31-річний чоловік, ексметодист відділу освіти однієї з селищних рад Луганської області, погодився на пропозицію окупаційної влади та приступив до виконання обов’язків "начальника відділу освіти так званої адміністрації Білокуракинського району ЛНР", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, інший 37-річний чоловік, наприкінці березня - початку квітня 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду - "начальника Білокуракинського відділення так званого "Державного банку ЛНР".

На займаних "посадах" обвинувачені виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Як розповіли в прокуратурі, чоловікам загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією.

Нагадаємо, десяти особам повідомлено про підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині. Підозрювані публічно закликали громадян України до активної участі у незаконному заході та наголошували на необхідності приєднання псевдореспубліки до РФ.

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