Від крововтрати загинула працівниця магазину. Коли її рятували, на людей окупанти скинули ще одну гранату...

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив подробиці теракту росіян у Миропіллі.

Про це йдеться в дописі очільника області у соцмережах.

"У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрона. Працівниця магазину, яка в той час знаходилась поруч, була поранена. Нажаль її не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень. Жінка загинула. Їй був 41 рік. Без матері залишилось троє дітей", - розповів Живицький.

Він додав, що чоловік і старший син загиблої − військовослужбовці ЗСУ, двоє інших - ще школярі.

Керівник ОВА зазначив, що в момент теракту біля магазину перебувало чимало людей. У той момент, коли жінку рятували, рашисти скинули ще одну гранату.

"Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав", - наголосив Живицький.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, нині росіяни також обстріляли прикордонні села області з мінометів. Упродовж 12.10-12.15 зафіксували три "прильоти в районі населеного пункту Середина-Буда, а від 14.35 до 14.55 надійшла інформація про ще п'ять "приходів" у районі Бачівська.