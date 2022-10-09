Для обстрілів Запоріжжя РФ використала 20 різних ракет, а за добу завдала 5 ракетних і 12 авіаударів по Україні, - Генштаб

Від ударів окупантів постраждало населення та об’єкти понад 30 населених пунктів.

Для ударів по Запоріжжю Росія використала 20 крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загалом за добу рашисти завдали п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. РФ продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-36. Один з них знищили сили ППО в акваторії Чорного моря.

Від ударів окупантів постраждало населення та об’єкти понад 30 населених пунктів. Зокрема, Березнегуватого, Макіївки, Спірного, Білогорівки, Зеленопілля, Времівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Давидового Броду, Нової Кам’янки, Трифонівки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда.

А цієї доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по позиціях загарбників. Було підтверджено ураження семи місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьо зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії ворогів.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 9 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Не перетинаючи державного кордону, росіяни завдали авіаційних ударів, задіявши армійську авіацію;

зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Не перетинаючи державного кордону, росіяни завдали авіаційних ударів, задіявши армійську авіацію; на Слобожанському з мінометів, ствольної та реактивної артилерії рашисти обстріляли райони 30 населених пунктів. Серед них - Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Також ворог застосовував ударні БпЛА;

з мінометів, ствольної та реактивної артилерії рашисти обстріляли райони 30 населених пунктів. Серед них - Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Також ворог застосовував ударні БпЛА; на Краматорському окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. Загарбники здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів;

окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. Загарбники здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів; на Бахмутському противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк;

противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському вогневого ураження з боку окупаційних військ зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка;

вогневого ураження з боку окупаційних військ зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому росіяни наступальних дій не проводили. З танків, мінометів та ствольної артилерії окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів. Серед них - Гуляйпільське, Вільне Поле, Вугледар, Времівка, Новосілка, Полтавка та Чарівне;

та росіяни наступальних дій не проводили. З танків, мінометів та ствольної артилерії окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів. Серед них - Гуляйпільське, Вільне Поле, Вугледар, Времівка, Новосілка, Полтавка та Чарівне; на Південнобузькому вогневого впливу ворога зазнали райони більш ніж 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення. Так, в Миколаївській області, під удари потрапили 38 об’єктів, з них – жодного військового. Це, зокрема, 24 житлові будинки, 3 об’єкти – критична інфраструктура та життєзабезпечення, 7 – промислові об’єкти.

Нагадаємо, у Чорному й Середземному морях Росія утримує 10 носіїв "калібрів".

Тим часом у Міністерстві оборони України розповіли, яка інформація тепер потрібна у чат-боті єВорог, щоб ефективніше нищити російських окупантів.