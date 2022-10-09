Борги студентів, які проживають у зонах бойових дій чи під окупацією, оплатить держава, - Мінреінтеграції

Для вишів, які хочуть отримати ці кошти, підготували перелік вимог.

Держава компенсує борги студентів, які проживають у районах проведення бойових дій чи перебували у тимчасовій окупації.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для цього уряд визначив механізм виділення відповідних коштів для вишів.

Компенсацію надаватимуть ВНЗ, які підпорядковуються Міністерству освіти і науки. Для отримання коштів необхідно одночасно відповідати таким критеріям:

договір про надання освітніх послуг має бути укладений до 24 лютого 2022 року;

в умовах воєнного стану студенти втратили платоспроможність в частині оплати освітніх послуг, що надаються закладом вищої освіти у другому семестрі 2021/2022 року, внаслідок чого станом на 30 червня 2022 року утворилася дебіторська заборгованість такого закладу.

Нагадаємо, на засіданні 8 жовтня уряд затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів. Тепер українці з окупованих територій зможуть вступати до вишів без паспорта. Зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження.