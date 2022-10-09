Після нового обстрілу Запоріжжя Кулеба закликав союзників надати більше систем ПРО

Після чергового ворожого обстрілу Запоріжжя очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників прискорити надання Києву сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це він написав у Twitter.

Кулеба наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати життя мирних жителів.

«Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що уночі 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. Зафіксовано випуск 12 ракет. Ворог задіяв тактичну авіацію. Зруйновано багатоповерхівку. За даними голови ОВА Олександра Старуха відомо про 12 загиблих.

З-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхового будинку врятували 10 людей.