У Москві почалися арешти військових, - розвідка
У Москві почалися арешти військових, - розвідка
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
На Кримському мосту спалахнула пожежа
На Кримському мосту спалахнула пожежа
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Після нового обстрілу Запоріжжя Кулеба закликав союзників надати більше систем ПРО

Росія продовжує ракетний терор.

Після нового обстрілу Запоріжжя Кулеба закликав союзників надати більше систем ПРО
Фото: EPA/UPG

Після чергового ворожого обстрілу Запоріжжя очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників прискорити надання Києву сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони

Про це він написав у Twitter.

Кулеба наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати життя мирних жителів.

«Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що уночі 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. Зафіксовано випуск 12 ракет. Ворог задіяв тактичну авіацію. Зруйновано багатоповерхівку. За даними голови ОВА Олександра Старуха відомо про 12 загиблих.

З-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхового будинку врятували 10 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також