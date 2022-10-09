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У Лимані ексгумовано перші 20 тіл жертв російської агресії

За словами свідка, він поховав за наказом окупантів близько 20 українських військових.

У Лимані ексгумовано перші 20 тіл жертв російської агресії
Фото: Скрін з відео

Ексгумовано перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані Донецької області.

Про це повідомляють у Нацполіції.

Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.

"Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми. На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.

Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Раніше повідомлялось, що у звільненому від російських окупантів Лимані в масовому захороненні виявили 180 людей.

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