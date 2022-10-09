Росіяни готують мобілізованих у Сєвєродонецьку, - Гайдай

Спочатку відокремлюють тих, які мають хоча б якесь уявлення про військову справу.

Серед російських окупантів на Луганщині вже є перші мобілізовані, які мають певний військовий досвід.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону, інформує УНІАН.

"Мобілізовані є, і якраз ті перші партії, вони відносно найбільш небезпечні. Вся ця нова орда, скільки б їх не було - 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть - це все гарматне м'ясо, тому що це не злагоджені будуть війська між собою, вони не розуміються у військовій справі, і вони дуже будуть збільшувати кількість загиблих росіян. І та цифра у 60 тисяч (загиблих росіян - ред.), вона буде стрімко зростати", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що серед мобілізованих, яких понабирали по всім регіонам РФ, відокремлюють тих, які мають хоча б якесь уявлення про військову справу, їх відправляють в першу чергу.

"На Луганщині вже є мобілізовані, більш того, ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєвєродонецьку", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що деякі російські мобілізовані знаходяться на відстані близько 120 км від кордону із Сумщиною.

А родичі мобілізованих на війну в Україні жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби.