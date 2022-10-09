Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
У Москві почалися арешти військових, - розвідка
У Москві почалися арешти військових, - розвідка
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
На Кримському мосту спалахнула пожежа
На Кримському мосту спалахнула пожежа
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни готують мобілізованих у Сєвєродонецьку, - Гайдай

Спочатку відокремлюють тих, які мають хоча б якесь уявлення про військову справу.

Росіяни готують мобілізованих у Сєвєродонецьку, - Гайдай
Фото: EPA/UPG

Серед російських окупантів на Луганщині вже є перші мобілізовані, які мають певний військовий досвід.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону, інформує УНІАН.

"Мобілізовані є, і якраз ті перші партії, вони відносно найбільш небезпечні. Вся ця нова орда, скільки б їх не було - 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть - це все гарматне м'ясо, тому що це не злагоджені будуть війська між собою, вони не розуміються у військовій справі, і вони дуже будуть збільшувати кількість загиблих росіян. І та цифра у 60 тисяч (загиблих росіян - ред.), вона буде стрімко зростати", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що серед мобілізованих, яких понабирали по всім регіонам РФ, відокремлюють тих, які мають хоча б якесь уявлення про військову справу, їх відправляють в першу чергу.

"На Луганщині вже є мобілізовані, більш того, ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєвєродонецьку", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що деякі російські мобілізовані знаходяться на відстані близько 120 км від кордону із Сумщиною.

А родичі мобілізованих на війну в Україні жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також