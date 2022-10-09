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За пожежею на мосту в Криму можуть стояти українські спецслужби, – New York Times

Співрозмовник видання стверджує, що вибух був спричинений бомбою у вантажівці, що їхала мостом. 

За пожежею на мосту в Криму можуть стояти українські спецслужби, – New York Times
Фото: EPA/UPG

За пожежою на Кримському мосту може стояти Україна, пише New York Times із посиланням на українського посадовця, що говорив на умовах анонімності.

За словами співрозмовника журналістів, вибух нібито організували українські спецслужби за допомогою бомби у вантажівці, що їхала шляхопроводом. 

"Для президента Росії Володимира В. Путіна, який головував на відкритті мосту в 2018 році, вибух був дуже особистою образою, яка підкреслила його неспроможність впоратися з безперервною серією українських атак. Цей вибух є символом безладу в російській арміїв. Російські сили не змогли захистити міст, незважаючи на його центральну роль у військових зусиллях, його особисту важливість для пана Путіна та його потужний символізм як буквального зв’язку між Росією та Кримом", – вважають в New York Times. 

Через кілька годин після вибуху Кремль призначив генерала Сергія Суровікіна, ще одного нового командувача, для нагляду за своїми силами в Україні. Хоча попередні ротації командирів Росії не допомогли.

Окупанти заявили, що вантажівка вибухнула на автомобільній стороні мосту, зачепивши сім цистерн із паливом на залізнічній. Потяг їхав з боку Росії в Крим.

Унаслідок вибуху обвалилися дві секції мосту. 

Нагадаємо, вчора вранці відбулася пожежа на Кримському мосту. Загорілася одна нитка залізничного і одна – автомобільного шляхопроводу, незаконно зведеного росіянами під час окупації. 

В СБУ повідомили, що не будуть коментувати свою можливу участь у події, але джерела в правоохоронних органах повідомили, що за пожежею може стояти саме ця спецслужба.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що пожежа на мосту – наслідок розколу між ФСБ і ПВК з одного боку та міноборони і генштабу Росії з другого. 

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