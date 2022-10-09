У Вінниці скоротили тривалість комендантської години

Тепер вона починатиметься опівночі, а не 23:00.

У Вінницькій області скорочують час комендантської години. З 10 жовтня вона діятиме з 00 до 5 години ранку.

Про це повідомив у Телеграм голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"З понеділка, 10 жовтня, у Вінницькій області буде змінена тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з опівночі до 5 години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Виключення – наявність спецперепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги", – повідомив він.

Комендантська година в Вінницькій області, як у більшості регіонів України, діяла з 23 години по 5:00.