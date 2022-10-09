Пошкодження Кримського мосту "близько торкнеться" Путіна, - британська розвідка

Пошкодження Кримського мосту, що з’єднує окупований Росією півострів і Краснодарський край Росії ймовірно, «близько торкнеться» президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії у Twitter.

«Цей інцидент, ймовірно, близько торкнеться президента Путіна; він стався через кілька годин після його 70-річчя, Путін особисто опікувався мостом і відкрив його, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг. Останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золотов публічно запевняв у безпеці мосту», – заявили у розвідці.

Вранці 8 жовтня через вибух дві з чотирьох смуг проїжджої частини обвалилися в кількох місцях на протяжності приблизно 250 метрів.

"Майже напевно, транзит деяких транспортних засобів двома іншими полосами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена. Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідомий, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України", – йдеться у звіті.

У британській розвідці також нагадали, що залізничний переїзд був відкритий для вантажів лише в червні 2020 року. Лінія зіграла ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.

Російські пропагандистські засоби масової інформації отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух на Кримському мосту.