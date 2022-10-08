На Кримському мосту, який з'єднує Росію та окупований Крим, спалахнула пожежа.

Про це повідомляють “РИА Новости”.

Російське видання з посиланням на окупаційну владу Криму інформує, що за попередніми даними, на одній із ділянок Кримського мосту горить цистерна з паливом. У дорожньому управлінні "Тамань" заявили, що рух мостом припинено. За попередніми даними, люди не постраждали.

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Видання РБК повідомляє з посиланням на “Крымскую железную дорогу”, що загорілася цистерна палива, яка була у хвості вантажного поїзда. Автомобільний рух мостом призупинено, там працюють автодорожні служби і МЧС.

Готується запуск поромної переправи через Керченську протоку, повідомили в окупаційній владі. Судноплавство у Керченській протоці не обмежувалося через пожежу на Кримському мосту.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що на кримському мосту зруйнована частина дорожного полотна.

"Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна! Все буде Україна!", – ідеться в дописі.

Президент РФ Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту, повідомляє “Интерфакс”.

"Глава" призначеного Росією парламенту окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Він додав, що пошкодження будуть оперативно відновлені, "благо вони не мають важкого характеру".

Нагадаємо, 1 жовтня в окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек. Окупанти заявили, що "трапилась позаштатна ситуація".