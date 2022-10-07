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Російські окупанти за день обстріляли територію п’яти громад Сумщини, загинув чоловік

Російські окупанти обстрілювали Сумщину навіть ракетами з вертольотів.

Російські окупанти за день обстріляли територію п’яти громад Сумщини, загинув чоловік
Фото: Дмитро Живицький

Росіяни сьогодні, 7 жовтня, обстріляли Хотінську, Краснопільську, Есманьську, Зноб-Новгородську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Голова ОВА повідомив, що під час ранкового ракетного удару по Сумщині загинув 51 річний місцевий цивільний чоловік.

“Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених з гвинтокрилів, з території РФ”, - розповів Живицький. 

Він зазначив, що внаслідок російських обстрілів найбільше руйнувань у Краснопільській громаді.

Пошкоджені будинки, залізничні колії.

Нагадаємо, у Херсонській області російські військові обстріляли з важкої артилерії деокуповані та прифронтові села Бериславського району. Внаслідок атаки є загиблі серед мирних мешканців, які на момент обстрілів знаходилися на подвір’ях біля власних домівок. 

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