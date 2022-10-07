Під час зустрічі йшлося також про можливість міжпарламентської співпраці оборонних комітетів обох держав.

Сьогодні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із головою комітету Бундестагу ФРН з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Ціммерманн уже вдруге відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час переговорів ішлося про необхідність жорсткої реакції світу на анексію українських територій Росією, посилення оборонної допомоги від Німеччини та санкцій щодо РФ.

Єрмак подякував голові оборонного комітету німецького Бундестагу за чітку позицію в наданні Україні важкого озброєння, зокрема, з БМП Murder, танків Leopard і систем ППО.

Також співрозмовники обговорили ініціативи України в ООН та заплановані важливі заходи міжнародно-правового характеру.

Крім цього, йшлося про те, як налагодити міжпарламентську співпрацю України та Німеччини на рівні оборонних комітетів.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн зазначила, що Україну підтримує понад 80% населення Німеччини, і висловила переконання у збереженні такого високого рівня солідарності німецького суспільства з нашою державою.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, раніше очільниця оборонного комітету Бундестагу заявляла, що Німеччина мало думає про Україну в контексті війни з РФ. За словами Ціммерманн, якщо у цій війні програє Україна, то програє Європа.