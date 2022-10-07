Гостей ознайомили із ситуацією на фронті, чисельністю і втратами окупаційних військ та воєнними злочинами РФ.

Україну з офіційним візитом відвідала делегація Збройних Сил Литовської Республіки на чолі з Головнокомандувачем генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Іноземних гостей ознайомили з безпековою ситуацією в Україні, складом, чисельністю угруповань російський окупаційних військ як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ вздовж державного кордону України й території суміжних держав. Також литовцям розповіли про втрати окупантів, виявлені факти воєнних злочинів росармії і тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки в Східній Європі та Чорноморському регіоні.

Крім цього, делегація Збройних Сил і посольства Литви в Україні відвідала Гостомель, Ірпінь та Харків.

Литовці зустрілися з очільниками населених пунктів і українським командуванням та побачили місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами.

"Для себе я розумію дії російської армії так: якщо народ не під Росією, то він не повинен жити. Оце московське розуміння мені не вкладається в голові", - заявив за підсумками відвідин Ірпеня Головнокомандувач Збройних Сил Литви Вальдемарас Рупшис під час візиту в Ірпінь.

У Києві литовська делегація відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні. Тут гості ознайомилися з новою експозицією-виставкою "Україна – розп’яття", зібраною з трофеїв цієї війни. Також литовці побували в Національному військово-історичному музеї України та на виставці знищеної російської військової техніки, привезеної з Гостомелю Київської області, на Михайлівській площі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що приїзд його литовського колеги є свідченням підтримки і солідарності Литви у війні проти РФ.

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що їхні держави підтримують якнайшвидше приєднання України до НАТО.

Нещодавно міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією WB Group на придбання дронів-камікадзе Warmate для України.