Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) буде надавати психологічну допомогу дітям у деокупованих містах Харківської області.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської ОВА.

Перший пункт відкриють у Балаклії. Невдовзі проєкт планують поширити на Ізюм та Великий Бурлук. Ці плани обговорило керівництво області з уповноваженими особами фонду.

"ЮНІСЕФ планує розгорнути в Балаклії намет із ігровою зоною, де психологи працюватимуть із дітьми, які опинилися у скруті під час окупації. Спочатку вони приїдуть зі своїм персоналом для того, щоб навчити і згодом залучити до цієї роботи наших лікарів первинної ланки та дитячої поліклініки", - розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Крім цього, центральна районна лікарня Балаклії має отримати від ЮНІСЕФ нове обладнання для дитячого відділення.

Наразі в медзакладі тривають відновлювальні роботи. Працівники прибрали чимало приміщень, залишиться замінити лиш вікна і тоді можуть відновити роботу ковідне, хірургічне та терапевтичне відділення, зазначили в ОВА.

Нагадаємо, 26 вересня деокупована Балаклія Харківської області отримала електроенергію.

А в Ізюмі на Харківщині дорожники вже забезпечили проїзд до госпіталю і влаштували майданчик для карет швидкої допомоги.