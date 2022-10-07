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Діти деокупованих міст Харківщини отримуватимуть психологічну допомогу від ЮНІСЕФ

Першим містом стане Балаклія.

Діти деокупованих міст Харківщини отримуватимуть психологічну допомогу від ЮНІСЕФ
Фото: Макс Требухов

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) буде надавати психологічну допомогу дітям у деокупованих містах Харківської області.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської ОВА.

Перший пункт відкриють у Балаклії. Невдовзі проєкт планують поширити на Ізюм та Великий Бурлук. Ці плани обговорило керівництво області з уповноваженими особами фонду.

"ЮНІСЕФ планує розгорнути в Балаклії намет із ігровою зоною, де психологи працюватимуть із дітьми, які опинилися у скруті під час окупації. Спочатку вони приїдуть зі своїм персоналом для того, щоб навчити і згодом залучити до цієї роботи наших лікарів первинної ланки та дитячої поліклініки", - розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Крім цього, центральна районна лікарня Балаклії має отримати від ЮНІСЕФ нове обладнання для дитячого відділення. 

Наразі в медзакладі тривають відновлювальні роботи. Працівники прибрали чимало приміщень, залишиться замінити лиш вікна і тоді можуть відновити роботу ковідне, хірургічне та терапевтичне відділення, зазначили в ОВА.

Нагадаємо, 26 вересня деокупована Балаклія Харківської області отримала електроенергію.

А в Ізюмі на Харківщині дорожники вже забезпечили проїзд до госпіталю і влаштували майданчик для карет швидкої допомоги.

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