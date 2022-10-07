​На ЗАЕС сьогодні прибудуть чотири експерти МАГАТЕ, – Reuters

Вони будуть контролювати ситуацію на електростанції і фіксувати порушення.

Сьогодні на Запорізьку АЕС прибудуть чотири експерти МАГАТЕ. Вони замінять тих, хто зараз перебуває на електростанції.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що нові експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибудуть на Запорізьку АЕС 7 жовтня.

Ця група замінить двох наглядачів, які перебувають на станції зараз. Експерти залишаться на території електростанції для контролю ситуації та фіксування порушень.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.