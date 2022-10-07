В одному зі звільнених населених пунктів Донеччини виявлено штаб окупантів з важливою документацією, – ДБР

З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників.

У населеному пункті Яцьківка під Лиманом на Донеччині працівники ДБР виявили штаб окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Штаб був облаштований в одному з приватних будинків.

"У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях", – йдеться у повідомленні.

ДБР вивчатиме виявлені докази.

Крім того, тривають стабілізаційні заходи у деокупованому Лимані. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень щодо місцевих зрадників та колаборантів.

Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України. Вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень.

Заходи проводяться спільно з працівниками інших правоохоронних органів.

Нагадаємо, у деокупованому населеному пункті на Харківщині виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань. Їх знайшли на території цегельного заводу в смт Куп’янськ-Вузловий.