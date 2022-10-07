У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ГоловнаСуспільствоВійна

В одному зі звільнених населених пунктів Донеччини виявлено штаб окупантів з важливою документацією, – ДБР

З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників.

В одному зі звільнених населених пунктів Донеччини виявлено штаб окупантів з важливою документацією, – ДБР
Фото: ДБР

У населеному пункті Яцьківка під Лиманом на Донеччині працівники ДБР виявили штаб окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Штаб був облаштований в одному з приватних будинків.

"У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях", – йдеться у повідомленні.

ДБР вивчатиме виявлені докази.

Крім того, тривають стабілізаційні заходи у деокупованому Лимані. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень щодо місцевих зрадників та колаборантів.

Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України. Вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень.

Заходи проводяться спільно з працівниками інших правоохоронних органів.

Нагадаємо, у деокупованому населеному пункті на Харківщині виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань. Їх знайшли на території цегельного заводу в смт Куп’янськ-Вузловий.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також