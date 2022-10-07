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Повідомлено про підозру призначеному окупантами псевдостарості села на Харківщині, – Офіс генпрокурора

У червні він прийняв пропозицію окупантів і став "старостою" села Борисівка.

Повідомлено про підозру призначеному окупантами псевдостарості села на Харківщині, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали мешканця села Борисівка Харківського району, який, за даними слідства, під час окупації населеного пункту співпрацював з військовими країни-агресора.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У червні він прийняв пропозицію окупантів і став так званим старостою села Борисівка. Представляв псевдоочільника села російський військовий під час проведення «урочистого заходу», де підозрюваний оголосив про початок виконання своїх повноважень", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру депутатам-колаборантам і представникам окупаційних адміністрацій Харківщини. Злочинні дії колаборантів і зрадників зафіксовані.

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