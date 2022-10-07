Головне за ніч. П’ятниця, 7 жовтня

Ворожі удари дронами та ракетами по Запоріжжю, відбиті атаки противника на Донеччині, засідання Європейської політичної спільноти у Празі, масковий режим на Сумщині.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військових, закликавши їх не марнувати час на війні проти України і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження.

"Вас ошукали і зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили в пастку. Ви платите кров’ю за чиїсь фантазії та хибні цілі", – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. "Наш президент – зі своєю армією. А де ваш?" – запитує він у росіян.

Про що ще йдеться у зверненні Резнікова – в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти за добу завдали вісім ракетних та 15 авіаційних ударів. Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка і Тернові Поди.

Авіація Сил оборони впродовж доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також семи зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 ворожих БПЛА. Серед них – п’ять "Орлан-10", 15 Shahed-136 та один Mohajer-6.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 7 жовтня – у нашій новині.

Ворог атакував Запоріжжя, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах міста.

Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. За попередніми даними, це були БПЛА Shahed-136, а тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

А вранці російські військові завдали по Запоріжжю ще й ракетного удару.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня росіяни випустили сім ракет по Запорізькій області. Унаслідок ракетного удару зруйновані два багатоповерхові житлові будинки. За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії загинуло три людини, вдалося врятувати 21 людину.

По Нікополю окупанти шість разів за ніч били з РСЗВ та важкої артилерії.

У місто прилетіли майже 40 снарядів, є значні руйнування.

Засідання Європейської політичної спільноти у Празі, у якому, серед інших, взяв участь очільник українського уряду Денис Шмигаль, було успішним, пише Чеське радіо.

"Мета Європейської політичної спільноти – співпраця країн Європи заради миру та процвітання на континенті", – сказав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на інавгураційній зустрічі 44 країн у четвер.

Він зазначив, що платформа була створена у критичний для Європи час, коли безпека та стабільність континенту опинилися під загрозою. Очільник чеського уряду привітав той факт, що так багато країн відгукнулися на заклик вирішити ці проблеми.

Ініціатор нової платформи, президент Франції Еммануель Макрон, додав, що концепція загальноєвропейської співпраці всадовила за стіл переговорів лідерів держав, розділених конфліктом, таких як Азербайджан і Вірменія або Вірменія і Туреччина. На його думку, до поточних дебатів щодо безпеки, міграції та енергетичної кризи потрібно залучити ще більше країн.

Сьогодні, 7 жовтня, лідери ЄС зберуться на неформальний саміт, щоб обговорити найактуальніші питання, з якими стикається 27 членів євроблоку. Зокрема війну в Україні, зростання вартості енергоносіїв та економічні наслідки підвищення ціни.

З п’ятниці, 7 жовтня, у Сумській області запроваджується масковий режим через підвищену захворюваність на коронавірус.

"Він, на жаль, нікуди від нас не подівся", – зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

На початку жовтня влада Києва закликала повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19.

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