За минулу добу росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини

Також у Святогірську знайшли тіла сімох цивільних, убитих під час окупації.

За минулу добу, 6 жовтня, росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини - в Бахмуті та Курдюмівці.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще семеро людей за вчора отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!", - додав він.

Також Кириленко повідомив, що у Святогірську знайшли тіла сімох цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Нагадаємо, 5 жовтня внаслідок російської збройної агресії загинули понад 20 українців, 22 людини отримали поранення. 14 людей загинули на Донеччині, серед них 10 були вбиті росіянами під час тимчасової окупації. Ще три особи поранені.