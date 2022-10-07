Байден вважає, що ядерна загроза Путіна є найбільшою з часів Карибської кризи

Американський лідер переконаний, що Путін "не жартує", коли каже про можливість застосування ядерної, хімічної чи біологічної зброї.

Президент США Джо Байден вважає, що загроза з боку президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найбільшою з часів Карибської кризи. Байден заявив, що США "намагаються зрозуміти" путінське ухилення від війни, пише Reuters.

Американський президент вважає, що Путін "не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї чи біологічного або хімічного озброєння, тому що його війська, ви можете сказати, досить неефективні".

"Уперше з часів Кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерного озброєння, якщо насправді все піде тим шляхом, яким йшло", – заявив він на благодійному заході Демократичної партії.

Кубинська ракетна криза розгорнулася в 1962 році, коли США дізналися, що СРСР таємно розмістив на Кубі свої ядерні ракети. Криза почалася з прохання Куби до СРСР допомогти їй протистояти намаганням Штатів скинути уряд Фіделя Кастро. Микита Хрущов згодився допомогти і разом з іншими керівниками СРСР вирішив розмістити там ядерну зброю.

США натомість оголосили морську блокаду острова, що передбачала обшук всіх суден, що прямували до Куби, аби запобігти переміщенню радянського озброєння. Війська НАТО були приведені в стан постійною боєготовності.

Тодішньому американському лідеру Кеннеді і Хрущову вдалось домовитись про поступки, тож війни уникнули. СРСР забрав свої ракети з Куби і допустив туди інспекторів ООН, а Штати демонтували свої ракети в Туреччині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

За даними Bloomberg, малопотужна тактична ядерна зброя замкнена приблизно на дюжині складів у різних частинах Росії, тож для транспортування її до пускових установок потрібен час – від годин до діб. Агентство підкреслило, що ці погрози є частиною масштабної спроби Кремля залякати США та Європу, аби вони припинили підтримку України та змусили Київ розпочати переговори на умовах Москви.