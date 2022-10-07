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На півдні України збили три російських дрони-камікадзе

Чергові збиті безпілотники були іранського виробництва.

На півдні України збили три російських дрони-камікадзе
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Ввечері 7 жовтня російська армія атакувала південь України російськими дронами-камікадзе виробництва Ірану.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Південь”.

Російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину з 20:00 до 21:30. 

“Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялось, у Білорусь доставили дрони-камікадзе "Shahed-136", імовірно, для атак на західні області України.

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