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У Білорусь доставили щонайменше 20 іранських дронів, імовірно, для атак на західні області України, - РУСТО "Захід"

Військові закликали жителів за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

У Білорусь доставили дрони-камікадзе "Shahed-136", імовірно, для атак на західні області України.

Про це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".

"Іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунинець". Мова йде про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них. Відзначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів", - зауважили військові.

В управлінні додали - не виключають, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України. 

Тож військові закликали жителів за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора в Генштабі ЗСУ повідомили, що російська армія запускає ударні безпілотники переважно з території окупованого Криму. Українська розвідка має дані, що не виключається доставка дронів на територію Білорусі.

Сьогодні РФ вперше атакувала іранськими БпЛА Запоріжжя. 

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