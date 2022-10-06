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Не виключається доставка ударних безпілотників на територію Білорусі, – Громов

Більшість запусків "Шахідів" проходить із території Криму.

Не виключається доставка ударних безпілотників на територію Білорусі, – Громов
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Російська армія запускає ударні безпілотники переважно з території окупованого Криму. Головне управління розвідки має дані, що не виключається доставка дронів на територію Білорусі.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

"Ця ситуація відстежується. Система протиповітряної оборони скорегована відповідно до викликів і загроз з боку противника", – зазначив він.

Дронами ворог бʼє і по військових цілях, і по цивільних, аби сіяти паніку. 

Громов також повідомив, що загалом росіяни запустили 86 ударних дронів "Шахід", і 60% з них оборонці збили. 

Нагадаємо, вчора вночі окупанти вдарили "Шахідами" по Київській області, сьогодні вперше – по Харкову. 

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