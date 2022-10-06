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Мир поколінням дають не змови з агресором, не його умиротворення, а програш, – Зеленський

Президент виступив зі зверненням у незалежному аналітичному центрі Австралії. 

Мир поколінням дають не змови з агресором, не його умиротворення, а програш, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський наголосив на неприпустомості перемоги Росії. В онлайн-зверненні до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії – Інституті Лоуі, глава держави зазначив, що війни на одному континенті впливають на всіх у світі. 

"На це варто дивитись не лише з погляду безпосереднього негативного впливу війни. А й з перспективи впливу її результату", – пояснив він. 

Зеленський підкреслив, що якщо агресор таки завойовує результат для себе, якщо агресивна амбіція задовольняється, то такий результат впливає на усіх у світі ще більше і ще довше, ніж сама війна. 

"Саме тому злочинна війна має завершитися справедливою поразкою того, хто її розпочав. Агресор має програти. Саме це дає мир поколінням. Не будь-які змови з агресором, не умиротворення агресора, а його програш. А отже, відновлення миру. А отже, Україна має виграти", – зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також має виступити в межах організованого Європейським Союзом заходу в Чехії. Крім країн ЄС, до участі запрошені лідери держав поза блоком, зокрема Грузії та Азербайджану. Країни обговорюватимуть протидію агресії Росії. 

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