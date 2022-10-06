СБУ повідомила про підозру полоненому найманцю з Білорусі

19 липня він підписав контракт на проходження військової служби, а вже 21 липня почав воювати.

За матеріалами Служби безпеки підозру за найманство отримав громадянин Білорусі, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наразі він поранений і перебуває в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі СБУ, 22-річний білорус вийшов на російську приватну військову компанію у липні 2022 року. Йому запропонували приїхати в РФ і уже 19 липня найманець підписав контракт на проходження військової служби із ПВК "Редут" на посаді кулеметника.

21 липня білорус прибув до м. Ізюм Харківської області, де отримав зброю та почав воювати.

У серпні його передислокували до с. Сватове Луганської області, а потім – до с. Коровій Яр Лиманського району Донецької області. Там він продовжив виконувати план РФ щодо захоплення території України.

Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинна діяльність найманця була припинена, і 19 вересня він потрапив у полон.

Наразі з бойовиком працюють слідчі СБУ. Його дії кваліфікуються за ч. 4 ст. 447 КК України (найманство). Білорусу загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України на боці Росії.