Псевдоголова села на Херсонщині підозрюється в допомозі окупантам з пошуку проукраїнських активістів, – Офіс генпрокурора

Також він допомагав ворогу шукати представників бізнесу з метою їхнього пограбування.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Бериславського району, який в тимчасово окупованому селі добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року він був проголошений так званим головою села. На псевдопосаді чоловік активно допомагав представникам країни-агресора, організовував агітаційні заходи та зустрічі з місцевими жителями, налагодив поширення серед населення пропагандистської газети окупантів", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, він сприяв російським окупаційним військам у пошуку проукраїнських громадських активістів, а також представників бізнесу з метою їхнього пограбування.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області. У населених пунктах закріплено державний прапор України.

На думку Міноборони Великої Британії, ЗСУ почали нову фазу деокупації Херсонської області, відсунувши лінію фронту на 20 км.