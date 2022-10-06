Головне за ніч. Четвер, 6 жовтня

Ракетний удар по Запоріжжю, контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Дніпропетровщини і Хмельниччини.

Сьогодні вночі окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі.

“Зруйновано цілі під‘їзди. Люди перебувають під завалами”, – повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Лікарні та інформаційні центри при школах готові приймати постраждалих.

"Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі!" – написав у Телеграмі очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Згодом з'явилася інформація, що жертвами ракетного удару стали дві людини, під завалами будинків лишаються щонайменше п’ятеро постраждалих.

За останні тижні Запоріжжя зазнало більше десятка ракетних атак. Загинуло 32 людини, більше 100 – постраждали.

Збройні сили України звільнили у Бериславському районі Херсонської області ще три населені пункти - Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У селах закріплено державний прапор України.

Нагадаємо, раніше у Бериславському районі було звільнено Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку,Велику Олександрівку, Малу Олександрівку і Давидів Брід.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що авіація ЗСУ уразила 12 районів зосередження озброєння ворога і чотири ЗРК. Українські військові відбили вісім атак окупантів на Донеччині.

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. За наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів із поплічниками окупантів.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 6 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 330 окупантів, 14 танків і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Основ’янському районі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

На місці “прильоту” виникла пожежа.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли ракетами Хмельницьку область.

“Вранці зафіксовані ракетні удари по Хмельницькій області. В громаді ситуація контрольована”, – повідомив у Telegram мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Дніпропетровщину російські військові обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, під обстріл потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів. Люди не постраждали.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!