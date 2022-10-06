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У Боровій Харківської області підняли український прапор

Участь в деокупації селища брав спецпідрозділ KRAKEN.

У Боровій Харківської області підняли український прапор
Фото: ГУР Міноборони

У Боровій Харківської області після звільнення від окупантів підняли український прапор. 

Про це повідомили в Телеграм Головного управління розвідки Міноборони України. Там уточнили, що в звільненні населеного пункту брали участь воїни спецпідрозділу KRAKEN.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України KRAKEN успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області — підняли прапор над містом! Для російських окупантів ГУР МО України нагадує: Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, а головне півострів Крим – це Україна", – зазначили оборонці. 

Борова – селище міського типу в Ізюмському районі. Населений пункт звільнили на початку жовтня.

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