У Боровій Харківської області підняли український прапор

У Боровій Харківської області після звільнення від окупантів підняли український прапор.

Про це повідомили в Телеграм Головного управління розвідки Міноборони України. Там уточнили, що в звільненні населеного пункту брали участь воїни спецпідрозділу KRAKEN.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України KRAKEN успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області — підняли прапор над містом! Для російських окупантів ГУР МО України нагадує: Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, а головне півострів Крим – це Україна", – зазначили оборонці.

Борова – селище міського типу в Ізюмському районі. Населений пункт звільнили на початку жовтня.