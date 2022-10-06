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Уночі окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки і підприємство

Попередньо постраждалих немає, масштаби руйнацій уточнюються. 

Уночі окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки і підприємство
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Протягом ночі 6 жовтня російські військові обстрілювали Дніпропетровську область з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під обстріл потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів. Попередньо люди не постраждали.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У інших районах ніч минула без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровської області.

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