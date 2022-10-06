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ППО знищила на Бериславщині два безпілотники “Орлан-10”

Українська авіація завдала чотири удари по противнику.

ППО знищила на Бериславщині два безпілотники “Орлан-10”
Підрозділами РЕБ ДШВ ЗСУ приземлений кацапський БПЛА "Орлан-10"

Посилений тактичний підрозділ російської армії спробував провести наступ у напрямку Любомирівки. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Успіху ворог не мав, з втратами відступив.

“У складі ворожих сил суттєвих змін за кількістю, положенням і якістю не відбулося. Намагаючись вишукати способи протидії нашому активному просуванню, ворог активізує повітряну розвідку”, – зазначили в ОК.

Надвечір ворог наніс авіаційний удар гелікоптаром по наших позиціях. У відповідь нашою авіацією завдано чотири удари по противнику, а підрозділи протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського, на Бериславщині, знищили безпілотник-розвідник “Орлан-10”.

Нагадаємо, 5 жовтня біля Очакова при спробі проведення розвідки протиповітряною обороною повітряного командування "Південь" збито БПЛА.

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