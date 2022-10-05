На деокупованій Харківщині розчищено більше 379 кілометрів доріг, - Мінінфраструктури

Загальна протяжність прибраних доріг на звільнених від росіян територіях Харківської області становить 379,3 км.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури України.

“Роботи тривають четвертий тиждень, однак наслідки окупації масштабні: після розмінування шляховики отримують нові і нові завдання”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сьогодні в Ізюмі дорожники забезпечили проїзд до госпіталю, влаштували майданчик для карет швидкої допомоги. Паралельно працювали на трьох тимчасових переправах у місті, продовжили прибирання дорожнього покриття, аварійний ремонт дороги.

Крім того, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський триває демонтаж зруйнованого мосту, розчищення та ремонт покриття на вцілілій переправі через річку Сіверський Донець.

Також прибирають зруйновані споруди вздовж дороги, очищають проїзну частину траси, продовжується демонтаж ворожих блокпостів.

Наразі на Харківщині фахівці наводять лад і забезпечують проїзд на маршрутах:

Т-21-22 Ізюм – Барвінкове

Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП «Піски»

Н-26 Чугуїв – Мілове

Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка»

Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/

Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

М-20 Харків – Щербаківка

Нагадаємо, на швидке відновлення постраждалих від війни регіонів виділили 4 млрд грн. Найбільше коштів спрямували для Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини.