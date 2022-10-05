У Лимані знайшли масове поховання з понад 50 убитими

Місцеві розповіли, що росіяни виривали траншеї і примушували їх збирати тіла загиблих.

У деокупованому Лимані Донецької області виявили масове поховання мирних мешканців. Знайдено понад 50 убитих. Про це повідомляє кореспондентка hromadske. Деякі могили безіменні – тільки з номерами.

За даними журналістів, окупанти виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

"Хлопець, якого окупанти теж затримували та змушували хоронити, розповів нам, що не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди. Окупанти не забирали тіла своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни й організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили", – йдеться у матеріалі.

Організовані росіянами масові поховання й катівні знаходять в усіх областях, де пройшла чи триває деокупація.